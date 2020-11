Sandro Moraes sofreu acidente e foi socorrido por policiais militares Divulgação

Por O DiaIsabele Benito

Publicado 27/11/2020 06:00

Na foto, as marcas de um dia que vão ficar na pele e na memória. O acidente aconteceu no dia 29 do mês passado, entre oito e nove de manhã... Dia normal de trabalho, mas que Sandro Moraes, morador de Nilópolis, não imaginava que seria tão desesperador!



Ele estava numa obra, na lage da casa da irmã, e caiu em cima de uma viga, que entrou em seu peito e causou duas perfurações.



Ensanguentado e quase desmaiando, ele foi levado por parentes e um vizinho para o Hospital de Nilópolis, onde não conseguiu atendimento. Daí, começou a saga.



O vizinho correu com ele para o Hospital da Posse, mas não contava que no meio do caminho teria aquele trânsito que todo carioca conhece bem... E aí, como faz?



Foi quando dois policiais militares, do batalhão de Mesquita, que estavam parados numa borracharia, mudaram o rumo da história. Vendo a aflição de quem pedia por socorro no carro, os PMs colocaram Sandro na viatura, ligaram a sirene e abriram caminho para que ele chegasse a tempo de ser socorrido... E ele foi salvo, ufa!



Agora, quase um mês depois, já de alta em casa, ele pediu ajuda para a coluna... Quer encontrar os seus anjos da guarda.



“Eles salvaram a minha vida. Tenho que saber quem são eles! Não tenho dinheiro, luxo, mas o mínimo que posso e quero fazer é agradecer e honrá-los”, conta Sandro.



A gente ainda não sabe quem são esses heróis da vida real, mas a coluna tá aqui pra fazer o apelo. Alô, Polícia Militar! Bora realizar esse encontro?



PINGO NO I



“Querido diário...”



Esse texto é realmente pessoal, e não um fato jornalístico, mas que pode ajudar muitas mulheres.



Do alto dos meus quarenta anos, fiz minha primeira mamografia. Nunca imaginei que um simples exame ia mexer tanto comigo.



Pra não criar expectativa nenhuma até o fim desse texto, garanto que tá tudo certo com o resultado! Mas quero falar da experiência.



Cheguei lá me justificando: “É doutor, eu que cobro tanto nunca fiz uma.”



Ele, foi categórico: “Tudo tem sua idade e você está se cuidando, isso que importa.”



O médico, um senhor de cabelos grisalhos, ainda disse pra mim: “Quer mesmo ajudar outras mulheres? Pois aqui é o caminho. O da prevenção. Mas a maior prevenção é a qualidade de vida. Ter uma vida saudável é a chave de tudo!”



É isso... Os exames estão aqui para nos auxiliar, mas só isso não nos livra da doença! Por isso a importância de um diagnóstico precoce.



Mas dormir bem, comer certinho, e fazer exercícios são fundamentais para uma vida longa e saudável.



Bora colocar o Pingo no I...





Esssa chave que o médico disse, eu virei na minha vida em 2017. Mas se você ainda não virou a sua, tá em tempo, hein! Nunca é tarde para investir no que há de mais importante... Você!





Doutor, eu juro que tô fazendo parte do meu caminho.





———————————————————————



TÁ FEIO!





Entre a minha correria de todo dia, uma senhora me para e pede: “Isabele, sei que você fala pro mundo todo, então por favor, me ajuda a sair de onde eu moro, preciso de um lugar seguro.”





A senhora, que pediu para não ser identificada, revela o que é ser refém da bandidagem no Rio de Janeiro.





Ela quer trocar o apartamento onde mora, em Paciência, por uma casa em qualquer outro canto da cidade... Tudo porque os traficantes, ou como ela diz, “homens da violência”, ficam na sua porta.





Ela quase não sai de casa, fica trancada com um filho especial, sem poder ver os outros filhos, que ela já pediu que não apareçam lá para visitas... Tudo por medo!





Infelizmente, ninguém vai querer trocar de vida com essa senhora. Senhora essa que, com certeza, trabalhou muito para conseguir o seu canto, e agora é vítima de vagabundo, sem ela ter nada a ver com a história.





Por isso, se você me perguntou se tá feio ou tá bonito... Tá tudo de cabeça pra baixo nessa cidade, e tenho dito