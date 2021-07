Oficina de pintura em tecido coloriu a sede da secretaria da Mulher e do Idoso de Búzios - Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 13:56

Búzios - A quinta-feira (01) ganhou cor e muita criatividade na sede da Secretaria da Mulher e do Idoso em Búzios, município da Região dos Lagos do Rio, com a oficina de pintura em tecido, ministrada pela artista plástica Vera Verne.

Segundo informações, a oficina teve como objetivo trabalhar aptidões, desenvolver habilidades e estimular a criatividade dos idosos do município.

Segundo a secretária da pasta, Daniele Guimarães, as atividades foram realizadas para que a terceira idade possa ter uma melhor qualidade de vida: 'Além de ser uma forma de entretenimento, essas atividades ajudam a aliviar o estresse e ansiedade. Esse é o nosso objetivo, aqui na secretaria, dar assistência, acolhimento e diversão aos idosos. Queremos que eles saibam que podem contar com a gente', comentou.

O Projeto Lab é uma devolutiva da Lei Aldir Blanc (#aldirblancbuzios), em parceria com a secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico.