Maquiador das famosas faz pintura corporal na modelo Michelle Boechat

Publicado 11/02/2021 09:44 | Atualizado 11/02/2021 10:16

Rio - Nessa época do ano, se não fosse pela pandemia de coronavírus, as beldades já estariam se preparando para o Carnaval. Pensando nisso, o hairstylist e maquiador Ed Fernandes, conhecido por fazer pinturas corporais nas famosas, chamou algumas modelos para um ensaio fotográfico inspirado no Carnaval, com direito a muito brilho.

