Cissa e o filho Rafael Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 28/01/2021 19:38

Rio - Cissa Guimarães compartilhou com seus seguidores uma surpresa que recebeu de um fã. A atriz mostrou uma pintura feita por Dérsu Jr. em que aparece ao lado do filho, Rafael Mascarenhas, que morreu em 2010, vítima de um atropelamento na Zona Sul do Rio enquanto andava de skate.



"Fiquei mtooo emocionada com este lindo trabalho de @dersujr, muito obrigada! Muita Luzzzz de Rafa pra nós!", escreveu.



"Não importa quantos dias se passem, as pessoas valiosas permanecerão sempre em nossos corações. Pintura digital em homenagem a @cissaguimaraes com seu filho Rafael! Espero que goste!", disse o artista para Cissa.