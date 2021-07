Búzios regulariza convênio com o DER - Prefeitura de Búzios

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 13:55

Búzios - A prefeitura de Armação dos Búzios, através do secretário de Serviços Públicos, Marcus Vallerius, foi recebida pelo presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ), Herbert Marques, e pelo subsecretário de Infraestrutura do Estado, Bruno Vasconcelos, para prestar contas do convênio em Búzios.

Durante o encontro, foram discutidas ações de recuperação asfáltica, novas obras para o balneário, através do programa Estado Presente, e a regularização do convênio – assunto que já vinha sendo tratado em reuniões anteriores.

O secretário de Serviços Públicos, Marcus Vallerius, comentou a ocasião.

“Tivemos uma reunião produtiva, onde elencamos as principais necessidades de Búzios. As demandas foram acolhidas pelo presidente do DER, que já estabeleceu o retorno do convênio para o município. O nosso Governo está prestando contas para desburocratizar os projetos municipais e contribuir com o desenvolvimento da cidade”, explicou.