Medida tem como objetivo aumentar a movimentação financeira do município.Foto: Divulgação.

Publicado 14/07/2021 20:47

QUISSAMÃ - Com o objetivo de movimentar a economia durante o período de pandemia, a prefeitura de Quissamã, no Norte Fluminense, vai realizar antecipadamente o pagamento da primeira parcela do 13º salário aos servidores públicos municipais. Conforme anunciado no último mês, a o município irá depositar, nesta quinta-feira (15), a primeira parcela do abono salarial. Serão injetados R$ 3.621.303,44 na economia do município.



"A prefeita Fátima Pacheco não vem medindo esforços para equilibrar as contas do município. O pagamento da primeira parcela do abono natalino é mais uma demonstração do governo em manter as contas em dia, principalmente, com o servidor público", destacou a secretária de Fazenda, Simone Moreira.

Com austeridade financeira, o município está com todas as suas obrigações trabalhistas em dia, salários e cartão-alimentação.

"Com organização e trabalho, Quissamã possibilita que os servidores possam se planejar ao terem data definida para o recebimento da primeira parcela do 13º salário", ressaltou a prefeita Fátima Pacheco.

A antecipação do pagamento também vai gerar impacto positivo no comércio local, com boa expectativa para os lojistas. Por lei, a obrigatoriedade do pagamento da primeira parcela vai até o dia 30 de novembro do ano vigente, e a segunda deve ser efetuada até 20 de dezembro.