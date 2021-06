Depósito do Estado do Rio alcançará 460 mil vínculos - Daniel Castelo branco

Depósito do Estado do Rio alcançará 460 mil vínculosDaniel Castelo branco

Por PALOMA SAVEDRA

Publicado 29/06/2021 05:30

O governo estadual paga amanhã, dia 30, metade do 13º salário para 460 mil servidores ativos, aposentados e pensionistas — após um longo período sem essa antecipação. O valor líquido da folha é de R$ 1,6 bilhão.



No mesmo dia, o Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado (TCE), Defensoria Pública e Tribunal de Justiça também vão depositar a primeira parte do abono aos seus funcionários públicos e membros da ativa, inativos e beneficiários de pensão.



A Defensoria detalhou que, no órgão, o pagamento alcançará 2.140 ativos e 306 inativos. No TCE, o crédito será para 1.116 vínculos.



Já a Alerj pagou no sábado, dia 26, a primeira parte do 13º aos seus 5 mil servidores em atividade, deputados, aposentados e pensionistas.