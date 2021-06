Deputado Coronel Salema (PSD) preside a frente parlamentar - Julia Passos/Divulgação Alerj

Por O Dia

Publicado 28/06/2021 18:52 | Atualizado 28/06/2021 18:56

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro instalou, nesta segunda-feira, a Frente Parlamentar em Defesa das Pensionistas dos Militares, em reunião no auditório do prédio anexo ao Palácio Tiradentes. O grupo tem como objetivo garantir às viúvas de PMs e bombeiros do Rio tratamento isonômico ao dado a pensionistas dos militares da União.

"Atualmente, temos uma defasagem muito grande nos direitos das três categorias de pensionistas dos militares no Estado do Rio. Por isso, estamos buscando a paridade para todas elas. As Forças Armadas já conquistaram isso, e a Frente quer acabar com as diferenças que existem, para garantir que projetos do governo também contemplem essas pessoas", declarou o presidente da frente, deputado Coronel Salema (PSD),

O evento que marcou o início das atividades do grupo também contou com o deputado Márcio Gualberto (PSL), a diretora de Assistência Social da Polícia Militar, Coronel Clarisse Antunes; e de representantes da Defensoria Pública, da Secretaria de Vitimados, entre outros convidados.