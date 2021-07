Isabelly Sampaio se apresentou no último domingo (11), sexto dia de audições da temporada. - Foto: Divulgação/TV Globo.

Isabelly Sampaio se apresentou no último domingo (11), sexto dia de audições da temporada.Foto: Divulgação/TV Globo.

Publicado 14/07/2021 19:31 | Atualizado 14/07/2021 19:32

CONCEIÇÃO DE MACABU - Isabelly Sampaio, de 13 anos, é a representante de Conceição de Macabu no The Voice Kids, atração musical da TV Globo. A pequena se apresentou no último domingo (11), sexto dia de audições da temporada. A cantora mirim interpretou a canção “Chega de Saudade”, escrita em 1956 pelo grande músico brasileiro, Tom Jobim.



A macabuense virou todas as três cadeiras dos técnicos, sendo Michel Teló e Gaby Amarantos logo no início da apresentação. Carlinhos Brown esperou até o último momento, e justificou. “Estava me deliciando, não vou de vez assim porque vou ficar ouvindo daqui. Mas acabou com esse negócio de você ficar longe de mim”, brincou Brown.



No palco, Isabelly comentou que a paixão pela música vem de berço. “Canto desde pequena. Já nasci e cresci dentro do meio da música, vem de geração, a minha família toda gosta de música e mexe com canto”. A participante chegou a lembrar da avó que não conheceu. “Cantava demais”, frisou.



Ao fim da apresentação, Isabelly arrancou elogios. “É impressionante a maturidade sua cantando. Uma pessoa de 13 anos chegar aqui e fazer isso que ela fez. Essa entrega é coisa de gente muito talentosa e de muito tempo de estrada. Para fazer isso tem que ter um dom e um talento, uma coisa que são poucos que tem”, comentou o sertanejo Michel Teló.



Gaby Amarantos se impressionou com a musicalidade. “Arrebatada com a beleza, com sua técnica vocal, mas acima de tudo, com esse sorriso que você canta, parece que as notas musicais saem sorrindo da sua boca”, disse.



Ainda no palco da atração, Isabelly precisou escolher em qual time técnico decidiria entrar e decidiu pelo grupo do Carlinhos Brown. “Tudo em você é luz, menina. É isso que nós precisamos”, disparou o cantor baiano que se emocionou ao fim.