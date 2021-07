Os interessados devem se dirigir ao Ciep 465 Dr. Amilcar Pereira Da Silva. - Foto: Divulgação.

Publicado 14/07/2021 20:55 | Atualizado 14/07/2021 20:57

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã, no Norte Fluminense, através da Secretaria Municipal de Educação, abriu processo seletivo para Professor I – Ensino Fundamental anos iniciais e Educação Infantil. As inscrições foram abertas nesta quarta-feira (14) e vão até sexta-feira (16). São ao todo 56 vagas, sendo 5% reservadas para pessoas com deficiência.

O edital foi publicado na edição 1558 do Diário Oficial do Município. Os interessados devem se dirigir ao Ciep 465 Dr. Amilcar Pereira Da Silva. O salário é de R$ 2.053,96. Nos dias 14 e 15, o atendimento será de 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h30 e no dia 16, de 8h às 13h.

Na ocasião, os candidatos deverão entregar envelope com a seguinte documentação: ficha de inscrição preenchida (modelo no edital); cópia de carteira de identidade ou documento oficial com foto; cópia do CPF; declaração de que não ocupa cargo público; cópia do diploma de formação de professor obtida em nível médio na modalidade normal ou licenciatura em pedagogia; termo de responsabilidade (anexo no edital e comprovante de residência.



A secretária de Educação, Helena Lima, destaca que o município está se organizando para a retomada do ensino, em sistema híbrido, e a realização do processo seletivo vai atender o aumento do número de alunos na rede municipal. A documentação será analisada pela Comissão Avaliadora.

A escolha do profissional se dará pela melhor qualificação e a pontuação por títulos pode ser conferida no Edital. O resultado da análise do currículo será publicado no dia 22 de julho. O dia para recurso será dia 23. A análise dos recursos acontecerá nos dias 26 e 27 e o resultado e a homologação serão publicados no dia 28 de julho.