No Centro de Triagem Respiratório (CTR) houve 50% de aumento na procura por atendimento.Foto: Reprodução.

Publicado 14/07/2021 21:27 | Atualizado 14/07/2021 21:28

QUISSAMÃ - A Prefeitura de Quissamã, no Norte Fluminense, divulgou nesta terça-feira (13), um alerta para o aumento na procura das unidades de saúde do município. Segundo dados da Secretaria de Saúde, foi registrado um crescimento de aproximadamente 200% no número de internações no setor de Covid-19 no Hospital Municipal Mariana Maria de Jesus nos últimos sete dias.



O mesmo acontece no Centro de Triagem Respiratório (CTR): 50% de aumento na procura de atendimento. Segundo o município, sem a colaboração da população, a tendência é que novas medidas de isolamento sejam tomadas para controlar o avanço da doença.

Ainda de acordo com o município, as taxas de ocupação permanecem em crescimento a cada dia no município desde a semana passada, conforme os dados da última segunda-feira (12). O número de novos casos confirmados, aumentou para 44%.



“Teve um aumento de casos positivos e admissões em alguns dias. Estamos numa crescente e não podemos baixar a guarda nesse momento. Mesmo quem já tomou a primeira dose da vacina, não pode se descuidar e deve redobrar a atenção para evitar a infecção pelo Covid-19”, comentou a enfermeira Niara Ribeiro, do CCIH – Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.

Segundo as autoridades da saúde, é fundamental manter as medidas de prevenção como o uso de máscaras, proteger nariz e boca ao espirrar ou tossir, não compartilhar objetos pessoais, distanciamento social, lavar sempre as mãos ou higienizá-las com álcool gel 70. Em caso de sintomas (febre, tosse e dificuldade para respirar), a pessoa deve procurar atendimento médico.



“Temos vivido altos e baixos nos últimos meses, mas do dia 5 até hoje, dia 13, notamos uma alta considerável na procura de atendimento. Infelizmente as pessoas deixam para vir no CTR quando os sintomas já estão avançados, então, fiquem atentos e não demorem para pedir ajuda”, solicitou o médico do Centro de Triagem Respiratória, Thalles Mont’alto.