Fátima Pacheco se reuniu com o presidente Pesagro-RJ, Paulo Renato Marques, e o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio, Marcelo Queiroz, nesta quarta-feira (14).Foto: Divulgação.

Publicado 15/07/2021 21:25 | Atualizado 15/07/2021 21:27

QUISSAMÃ - Com o objetivo de firmar parcerias para garantir investimentos na agricultura de Quissamã, a prefeita Fátima Pacheco se reuniu com o presidente da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro (Pesagro-Rio), Paulo Renato Marques, e o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento do Rio, Marcelo Queiroz, nesta quarta-feira (14).



Na ocasião, foi assinado um Termo de Cooperação Técnica para o planejamento e desenvolvimento do setor no município, com suporte técnico para capacitação de agricultores para o manejo de mudas frutíferas.

O acordo prevê o suporte técnico e auxílio científico aos produtores familiares e a indústria agropecuária, através das análises de solo e água. Além de assessoria para projetos de inovação tecnológica voltadas para a manutenção e preservação ambiental do meio rural associado ao desenvolvimento sustentável das potencialidades agropecuárias do município.

"A agricultura é uma das principais vocações de Quissamã, por isso buscamos sempre investimentos para fomentar a economia local. E a parceria com o Governo do Estado do Rio é fundamental para esse desenvolvimento. Tivemos uma reunião muito satisfatória e agradecemos mais uma vez ao governador Cláudio Castro, por atender mais uma demanda de Quissamã. Em agosto, já está agendado em Quissamã um encontro com a Secretaria de Estado de Agricultura para dialogar com os municípios da região sobre investimentos no setor", disse a prefeita Fátima Pacheco, que também é presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf).



A reunião também contou com a participação do secretário municipal de Agricultura, Meio Ambiente e Pesca, Luciano Pessanha. O presidente da Pesagro-Rio, Paulo Renato Marques, ressaltou a importância do diálogo com os municípios para o desenvolvimento do agronegócio.

"Desde o início das conversas com a Pesagro,a prefeita Fátima Pacheco demonstrou o interesse em potencializar o desempenho do agronegócio do município e com o apoio do secretário de agricultura, Marcelo Queiroz, e do vice-presidente da ALERJ, deputado estadual Jair Bittencourt, vamos implementar um projeto inovador em Quissamã, que promete revolucionar o cenário da agropecuária do Norte Fluminense", disse Paulo Renato Marques.