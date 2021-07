Município está vacinando pessoas acima dos 30 anos, se destacando na faixa etária, já que a média das cidades vizinhas está acima dos 35 anos. - Foto: Divulgação.

Município está vacinando pessoas acima dos 30 anos, se destacando na faixa etária, já que a média das cidades vizinhas está acima dos 35 anos.Foto: Divulgação.

Publicado 15/07/2021 21:19

QUISSAMÃ - A cidade de Quissamã, no Norte Fluminense, chegou a 56% da população vacinada contra a Covid-19 com pelo menos uma dose. Segundo o município, no total, até esta quinta-feira (15), são 14.161 pessoas imunizadas com a 1ª dose e 4.348, com a 2ª. Através da Secretaria de Saúde, a prefeitura afirmou que segue a campanha de imunização para que todos estejam protegidos da doença o mais rápido possível.



Nesta semana, foi iniciada a imunização da população geral entre 30 e 34 anos. O município tem se destacado na faixa etária, já que a média das cidades vizinhas está acima dos 35 anos.

"Assim que recebemos doses do Governo do Estado, já iniciamos o planejamento para a vacinação. Com isso, conseguimos acelerar a imunização, agora priorizando o público geral, após avançar nos grupos prioritários. Porém, vale ressaltar, que mesmo vacinada, a pessoa deve seguir com as medidas de saúde necessárias, pois ainda estamos numa pandemia", explica a coordenadora da imunização, Natália Villaça.



Iniciada em janeiro, a campanha de vacinação contra a Covid-19 já imunizou 100% de diversos grupos prioritários, como idosos, profissionais da Saúde, forças de segurança, além de algumas comorbidades. Desde a última semana, o foco também tem sido, principalmente, gestantes, puérperas, lactantes e população em geral.