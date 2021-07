Vigilância Ambiental e ESF realizam ações de combate ao Aedes aegypti. - Foto: Divulgação.

Vigilância Ambiental e ESF realizam ações de combate ao Aedes aegypti. Foto: Divulgação.

Publicado 16/07/2021 21:08 | Atualizado 16/07/2021 21:09

QUISSAMÃ - A Vigilância Ambiental de Quissamã, em parceria com a Estratégia de Saúde da Família (ESF), em permanente alerta para o controle e combate ao Aedes aegypti, realizou nesta quinta-feira (15), sala de espera nas unidades do Centro e do Carmo. O objetivo da ação foi conscientizar e sensibilizar a população sobre a importância da adoção de medidas favoráveis à saúde individual e coletiva.



O agente de Endemias José Antônio Braga explicou para os usuários de como eles devem se prevenir das principais arboviroses, como a Dengue, Zika e Chikungunya, além dos cuidados que devem ter verificando sempre o quintal, principalmente após as chuvas, para que a água não fique empoçada, tornando-se um possível criadouro.

“Sabemos que estamos passando por momentos difíceis na pandemia, mas não podemos deixar de ter cuidado com outras doenças já existentes. Por isso pedimos sempre o apoio da população em atender os agentes e estamos à disposição para atender da melhor forma possível”, afirmou a chefe da Divisão de Vigilância Ambiental, Janaína Isidoro.



As arboviroses são doenças epidêmicas transmitidas pela fêmea adulta do mosquito Aedes aegypti. O crescente aumento no número de casos dessas arboviroses está diretamente associado à ampla disseminação das populações do mosquito. A Vigilância Ambiental atende a população pelo telefone (22) 2768-2209.