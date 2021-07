A transmissão será virtual na página do Facebook da Prefeitura de Quissamâ, mas com direito a tudo de um evento presencial, exceto aglomeração. - Foto: Reprodução.

Publicado 15/07/2021 21:36 | Atualizado 15/07/2021 21:38

QUISSAMÃ - O Arraiá de Quissamã, promete diversão completa para toda a população. Além de música, comida típica e artesanato, a prefeitura divulgou que haverá m Casamento na Roça e Correio do Amor. Para isso, a Secretaria Municipal de Cultura e Lazer reservou um canal de comunicação para que os participantes possam interagir durante a festa que vai acontecer nesta sexta-feira (16), às 20h.

No dia do evento será disponibilizado o WhastApp (22) 99982-5529, para que as pessoas enviem mensagem para o Correio do Amor que serão lidas durante a live. "Teremos também o tradicional Casamento na Roça com os alunos da oficina de teatro do Centro Cultural Sobradinho. A encenação foi toda adaptada por conta da pandemia. Vai ter brincadeira, comédia, mas com todos os cuidados contra a Covid-19", destacou a diretora do Centro Cultural Sobradinho, Renata Queirós.

A transmissão será virtual na página do Facebook da Prefeitura de Quissamâ, mas com direito a tudo de um evento presencial, exceto aglomeração. O Arraiá terá como atrações musicais Glauco Zulo e Os Piratas do Forró.

Seis estabelecimentos da cidade vão participar do festival gastronômico com pratos típicos e que serão comercializados ao preço único de R$ 20: Kiko (caldo verde); Moraes (mocotó e cuscuz), Mineiro (pizza caipira), Robson (Pela Égua), Britos (angu à baiana) e Dgustte Pizzaria & Creperia (caldo de feijão).

As artesãs do município também terão vez no Arraiá de Quissamã.

Elas ficarão no dia do Arraiá, das 7h às 19h, ao lado da Casa do Empreendedor com cocada, pé de moleque, maçã do amor, canjica. Os bares e restaurantes terão atendimento presencial dentro da capacidade de acordo com as medidas sanitárias, e também vão atender por delivery.