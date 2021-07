Fachada da prefeitura de Quissamã/RJ. - Foto: Divulgação.

Publicado 16/07/2021 20:27

QUISSAMÃ - Na próxima segunda-feira (19), assistentes sociais da prefeitura de Quissamã, no Norte Fluminense, vão dar início às visitas domiciliares e entrevistas dos 100 pré-selecionados do Programa Juventude Ativa para conferência das informações prestadas durante o cadastro. Nessa quinta (15), a Comissão de Seleção divulgou a lista dos pré-selecionados no programa.

O Juventude Ativa vai auxiliar com um salário-mínimo jovens, de 18 a 23 anos, 11 meses e 29 dias, em situação de vulnerabilidade na busca pelo primeiro emprego. A secretária de Assistência Social de Quissamã, Tânia Magalhães, ressalta que os cadastros são autodeclaratórios, ou seja, o próprio candidato preencheu as informações.

"Concluímos a primeira etapa que foi a análise documental e socioeconômica em cima do que foi apresentado pelos candidatos no cadastro e, agora, vem a etapa da confirmação das informações através de visitas domiciliares e entrevistas individuais. Se forem confirmados casos de fraude em informações, como recebemos denúncias nas redes sociais, o candidato será desclassificado. Nós temos muito cuidado para que todos os candidatos selecionados estejam realmente dentro dos critérios legais. A Comissão vem trabalhando com muita seriedade, lisura, transparência para avaliar a situação socioeconômica daqueles que realmente precisam", frisou a secretária.



Ainda de acordo com a secretária, a Comissão também está trabalhando no cadastro reserva. “Se em algum momento, uma informação prestada não for confirmada nós temos um cadastro reserva devidamente pontuado para caso de substituição aos desclassificados”, pontuou Tânia.

O objetivo do Juventude Ativa é proporcionar vivência, experiência de aprendizagem profissional, cultural e educacional, sendo uma ferramenta de auxílio na inserção no mercado de trabalho. O Programa será por Contrato de Trabalho Especial de Aprendizagem, com assinatura da Carteira de Trabalho, ao qual serão assegurados os direitos garantidos na Lei 10.097/2000 e demais dispositivos aplicáveis ao contrato de aprendizagem previstos na CLT.