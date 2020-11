Marquinho Mendes, candidato a Prefeito pelo MDB em Cabo Frio Imagem de internet

Por Juarez Volotão

Cabo Frio - O candidato Marquinho Mendes do MDB foi o sétimo convidado na série de entrevistas com os candidatos a Prefeito do município de Cabo Frio nesta terça-feira (03) no programa 'Falando Francamente Com Você', apresentado pelo jornalista Juarez Volotão na Rádio Ondas FM em parceria com o Jornal O Dia. Prefeito por três mandatos, Marquinho tem 61 anos e há 37 anos é médico ortopedista e na vida pública também já foi Vereador, Deputado Estadual e Deputado Federal. 'Eu poderia estar agora, na minha casa, com a minha esposa e meus filhos, fazendo a medicina que sempre fiz e de braços cruzados. Porém, eu vivo e amo a cidade de Cabo Frio. Tenho compromisso com esse povo. Eu vejo a cidade abandonada, com o meu povo triste e sofrendo, e isso me motivou a descruzar os braços e me colocar a disposição dos cabo-frienses mais uma vez. Eu adoro mudar e transformar a vida das pessoas como Prefeito e gestor', diz ele logo no início da entrevista, ao vivo

Sobre a polêmica das Eleições Suplementares, Marquinho afirma que o seu último mandato foi interrompido por uma escolha errada da população: 'Comecei o meu mandato em 2017, eleito Prefeito de Cabo Frio. Peguei a Prefeitura destruída do ex-prefeito, com cinco folhas de salários atrasados, hospitais deteriorados, com escolas fechadas e os funcionários em greve, com os projetos sociais paralisados e a cidade cheia de lixo. Em 1 ano e quatro meses deixei a cidade com o pagamento em dia, limpa, iluminada, a saúde funcionando e com as crianças dentro das salas de aula. Isso mostra quem é Marquinho, quem é o gestor. Perdi a eleição para o Dr. Adriano e em 2 anos e meio ele destruiu novamente a nossa cidade', declara o candidato.

Com relação a campanha eleitoral municipal 2020, Marquinho diz que hoje só tem os seus sapatos, suas pernas, sua fala e o povo ao seu lado: 'Eu não tenho o dinheiro que muitos Candidatos tem. Tem candidato que quer comprar qualquer um que chega perto dele, o outro se juntou com o grupo de políticos antigos que já loteou a Prefeitura toda com essa aliança. Eu estou sozinho, não tenho nenhum compromisso com políticos antigos e estou livre, leve e solto para fazer a melhor administração dessa cidade, sem amarras políticas', declara.

Questionado sobre a judicialização das eleições e estar com o registro de candidatura indeferido com recurso na Justiça Eleitoral, Marquinho diz que o seu processo é eleitoral e que será revertido: 'Nós vamos obter êxito, sou candidato a Prefeito e vou vencer a eleição junto com o povo e vamos fazer o melhor governo da história de Cabo Frio. Não podemos arriscar de novo. Nós arriscamos e perdemos, está na hora de votar com o certo, e o certo somos nós para a cidade. Cabo Frio hoje tem, de um lado a aliança do mal e do outro a aliança do poder econômico. E nós com a aliança do povo', dispara o candidato.

Logo abaixo você confere um resumo das principais ideias ou propostas do plano de Governo do Marquinho Mendes, candidato a Prefeito em Cabo Frio pelo MDB, acerca de variados temas de importância para o município, declaradas e respondidas na entrevista.

Projetos Sociais - Reabrirei o Café do Trabalhador, farei a licitação da obra do restaurante popular. Voltaremos e fortaleceremos com os Cras, retornar com o projeto novo cidadão.

Legado e trabalho - Me orgulho em ter transformado a vida das pessoas através das escolas padrão, da merenda de qualidade que dava aos seus filhos, do kit escolar, dos uniformes, do cartão seguro escolar, do café trabalhador, da passagem a 1,00, do projeto novo cidadão, dos Cras, do Hospital da Criança, do centro de Reabilitação.

Bairros e comunidades - Voltarei a olhar para esses bairros, como sempre olhei, resgatando os projetos sociais.

Praia do Siqueira - Voltaremos com o Festival do Camarão e resolveremos junto a Prolagos a questão do despejo de esgoto, tirando daquele local onde ela despeja e colocando em outro lugar. Remodelar e acabar de vez com a questão da drenagem e ver a questão das redes pluviais.

Folha de pagamento - O enxugamento da folha de pagamento nos possibilitará ter recursos para fazer investimentos em nossa cidade.

Jardim Esperança - Vamos fazer a reforma da praça do Jardim Esperança e vamos implantar a internet gratuita em todas as praças das comunidades e bairros. Vamos reconstruir o Hospital do Jardim para que funcione de verdade.

Prioridades nos 6 primeiros meses de Governo - Em primeiro lugar colocarei as escolas funcionando, priorizando a educação, com salários em dia, estrutura nas escolas com merenda, kit escolar e uniforme para os alunos e na Saúde reabrirei o Hospital da Criança e fortalecendo os postos de saúde da família, os Esfs e retornar com os projetos sociais. Em janeiro farei uma operação imediata de tapa buracos na cidade.

Juventude - Faremos um convênio com as faculdades para que os jovens tenham o seu primeiro emprego através do estágio remunerado.

Pasmed e Ibascaf - Eu fiz o Pasmed e vou precisar reconstruir a estrutura do Ibascaf e do Pasmed.

Agricultura - Vamos voltar com o compra solidária, onde absorvíamos a produção rural na merenda escolar, sem intermediários, com a parceria Poder Público e os produtores rurais.

Infraestrutura - Em primeiro lugar taparei os buracos e depois investiremos em saneamento básico e pressionarei a Prolagos, acabando com esse serviço mal feito da empresa na cidade.

Praça das águas - Colocar para funcionar em parceria com a iniciativa privada.

Tamoios - Vou fazer de Tamoios o que eu iniciei, descentralizando a administração pública, dando autonomia total de verbas e ações para o segundo distrito.

Educação - Minha preocupação é com a grade escolar, fazendo um processo de recuperação pós pandemia desse tempo perdido. Além claro, de pagar em dias os servidores públicos, capacitar os profissionais da educação e dar melhores condições as nossas crianças e estudantes da rede pública, retornando com uma merenda de qualidade, seguro e kit escolar e uniforme gratuito.

Turismo - Precisamos e daremos em primeiro lugar um jeito na nossa cidade, embelezando, tapando os buracos e estruturando Cabo Frio. Voltar e fazer um calendário oficial de eventos, principalmente na baixa temporada, voltar com os Workshops, levando o produto que é a nossa cidade para outros estados e países.

Saúde - Reabrirei o Hospital da Criança, reformarei os nossos hospitais que estão abandonados os e sucateados, os equipando e colocarei remédios, insumos e farei novamente a Saúde dessa cidade funcionar.

