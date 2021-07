O público-alvo dessa etapa da campanha deve levar documentos de identificação como RG, CPF e comprovante de residência. - Foto: César Ferreira.

Publicado 18/07/2021 16:34 | Atualizado 18/07/2021 16:35

QUISSAMÃ - O município de Quissamã no Norte Fluminense, começa a vacinar contra a Covid-19, os moradores 24 anos a 26 anos sem comorbidades nesta quinta-feira (22). A imunização para este público será no Ginásio Poliesportivo, das 14 às 16h. Na mesma data e no mesmo local, pessoas com idade entre 27 e 29 anos, serão vacinadas das 9h às 11h.

Para se imunizar nesta data é preciso ser usuário das Estratégias de Saúde da Família (ESF´s) dos bairros Centro, Caxias, Mathias e Carmo. Na terça-feira (20), será a vez dos moradores com idades entre 30 e 34 anos que utilizam a ESF de Barra do Furado, das 9h às 11h e a ESF de Morro Alto, das 14h às 16h. Já na quinta-feira (22), Quissamã vacina a mesma faixa etária (30 a 34 anos), desta vez nas ESF´s de Machadinha, a partir das 9h, Santa Catarina, a partir das 10h30 e de Alto Grande, a partir das 14h.



Além das novas faixas etárias, a Secretaria Municipal de Saúde segue vacinando gestantes e puérperas. O público-alvo dessa etapa da campanha deve levar documentos de identificação como RG, CPF e comprovante de residência. A prefeitura afirmou que segue a campanha de imunização para que todos estejam protegidos da doença o mais rápido possível.

O município tem se destacado na faixa etária, já que a média das cidades vizinhas está acima dos 35 anos. Iniciada em janeiro, a campanha de vacinação contra a Covid-19. Desde a última semana, o foco também tem sido, principalmente, gestantes, puérperas, lactantes e população em geral.