O quissamaense Cláudio Freitas foi o terceiro colocado na principal categoria do evento: Open.Foto: Arquivo Pessoal.

Publicado 19/07/2021 19:25 | Atualizado 19/07/2021 19:25

QUISSAMÃ - Quissamã teve representante na primeira etapa do Circuito Capixaba Amador da Superliga de Surf (SLS). A disputa ocorreu nas ondas da praia de Jacaraípe, no município de Serra-ES, no sábado (17) e domingo (18). O quissamaense Cláudio Freitas foi o terceiro colocado na principal categoria do evento: Open.

O surfista tem o apoio da Prefeitura de Quissamã, com o incentivo do Bolsa Atleta, por meio da Secretaria de Esporte e Juventude. O evento contou com 130 surfistas de vários estados como: Ceará, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. As etapas amadoras acontecem em Pontal de Ipiranga, Praia do Ulé, Praia de Carapebus e Jacaraípe.



"É importante o incentivo da Prefeitura de Quissamã e representar a cidade, o foco para este ano é terminar como campeão do circuito, por isso fiquei feliz ao iniciar com uma final", disse o atleta.



Confira os resultados da Categoria Open:



1° João Lucas - ES

2° Felipe Lacerda - ES

3° Cláudio Freitas - Quissamã - RJ

4° Vicente Ferreira - RJ