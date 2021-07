Tiroteio na Autoestrada Grajaú - Jacarepaguá deixa motoristas em pânico - Divulgação

Publicado 20/07/2021 11:52

Rio - Um tiroteio na Autoestrada Grajaú - Jacarepaguá assustou motoristas na manhã desta terça-feira (20). Segundo informações, homens armados tentavam atravessar a via e deram de frente com policiais que patrulhavam a região.

Ao avistarem a viatura da PM os bandidos efetuaram vários disparos e fugiram para o interior do Morro do Encontro, na altura do bairro Engenho Novo, na Zona Norte do Rio.

Segundo a Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Lins, não houve feridos e a troca de tiros não refletiu no transito da autoestrada.

Por conta do confronto, o policiamento foi reforçado na região.