Posto Célio de Barros reabrirá nesta quinta-feira.Divulgação

Publicado 20/07/2021 12:49 | Atualizado 20/07/2021 13:02

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) anunciou a reabertura do posto Célio de Barros, no Maracanã, na Zona Norte do Rio, nesta quinta-feira. No entanto, o ponto de vacinação contra covid-19 será direcionado apenas para o público que tomou a primeira dose no local. O posto é exclusivo para o atendimento de pessoas com deficiências como autismo, síndrome de Down, paralisia cerebral, nanismo, mielomeningocele e deficiência visual.

Você tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no posto Célio de Barros, no Maracanã? Ou conhece quem a tomou? Se sim, este post é para você! A partir desta quinta-feira (22.07), o posto vai reabrir para a aplicação da segunda dose do esquema vacinal. pic.twitter.com/SEm9vV4Kz7 — Secretaria de Estado de Saúde (@SaudeGovRJ) July 19, 2021

A unidade de vacinação no Maracanã foi inaugurado em 28 de abril para atender pessoas com deficiências permanentes. Em pouco mais de um mês de funcionamento, foram imunizadas 3.760 pessoas com a primeira dose da vacina contra covid-19. A unidade foi fechada no dia 2 de junho, pela baixa procura pelo atendimento e a conclusão do período previsto para a vacinação de pessoas com comorbidades. Todos foram imunizados com a vacina AstraZeneca e a organização da segunda dose levará em conta o intervalo de oito semanas.

O agendamento da segunda dose

O local funciona apenas através de agendamento. A SES informou que irá programar a vacinação de todos os que receberam a primeira dose no local. A data e a hora da imunização serão encaminhadas por SMS, nesta terça-feira, para o celular cadastrado. Dúvidas podem ser tiradas pela Ouvidoria 0800 025 5525.

