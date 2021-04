Autoridades estiveram reunidas nesta manhã para discutir sobre o assunto Divulgação

Rio - A vacinação das pessoas com deficiência vai acontecer no próximo dia 26 abril, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS-RJ). Até o fim de maio todas as pessoas com comorbidades e todas as deficientes de 59 a 45 anos estarão imunizadas. Com a chegada de novas doses, o grupo de 45 a 35 anos ou todas as idades vão receber a primeira dose em junho.

A secretária municipal da pessoa com deficiência Helena Werneck, o subsecretário da pasta, Daniel Bove, o secretário da saúde Daniel Soranz e o vereador Márcio Ribeiro acordaram a utilização dos centros municipais de referência como postos de vacinação.

Durante a vacinação serão colhidos os dados para futuro mapeamento (nome, endereço, telefone, tipo de deficiência).