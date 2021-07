Disparos teriam assustado clientes do supermercado no bairro Parque Mambucaba - Reprodução de vídeo.

Publicado 19/07/2021 13:36 | Atualizado 19/07/2021 13:38

Rio - Uma discussão entre sargentos da Polícia Militar terminou com um deles baleado na manhã desta segunda-feira, no Parque Mambucaba, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. Os policiais teriam se desentendido por uma vaga de estacionamento em um supermercado local. Durante a discussão, um deles teria sacado a arma e atirado contra o outro. De acordo com a PM, ambos são lotados no 33º BPM (Angra dos Reis) e o policial baleado foi levado para o hospital de Praia Bravo.

O caso assustou quem passava pelo local no momento da discussão. Um vídeo, feito por um cliente do supermercado, mostra o momento em que o policial alvo do disparo aparece caído no chão. O PM responsável pelo disparo fugiu do local, segundo a corporação. O caso aconteceu no estacionamento de um supermercado, na Avenida Francisco Magalhães de Castro.

O PM baleado foi levado ainda lúcido para o Hospital de Praia Bravo, onde passa por cirurgia. A Secretaria de Estado de Polícia Militar informa ainda que os dois sargentos estavam de folga nesta segunda-feira.

A @PMERJ informa que o policial militar ferido a tiros na manhã de hoje, durante um desentendimento em Angra dos Reis, encontra-se com vida e passa por cirurgia no Hospital de Praia Brava.#PMERJ #ServireProteger #33BPM pic.twitter.com/klASw0LSJc — @pmerj (@PMERJ) July 19, 2021

