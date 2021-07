Angelina morreu nesta quinta-feira - Reprodução

Angelina morreu nesta quinta-feiraReprodução

Publicado 20/07/2021 13:31

"No que diz respeito à conversão da prisão em flagrante em preventiva, entende este magistrado que a prisão se mostra necessária e proporcional, data vênia do entendimento defensivo, devendo ser destacado que os fatos imputados aos custodiados são tipificados como crime grave, notadamente porque dos autos se extrai que o indiciado teria agredido de forma violenta a vítima, uma criança de quatro anos e sua enteada, que, mesmo após o socorro médico, veio a óbito com diversos hematomas pelo corpo", ressaltou o juiz Antonio Luiz da Fonsêca Lucchese na decisão.

Publicidade

De acordo com informações da 105ª DP (Petrópolis), o crime foi descoberto na noite de quinta-feira, quando a menina foi socorrida na UPA do Centro de Petrópolis, com traumatismo crânio encefálico em decorrência de espancamento. Ela passou por atendimento e chegou a ser transferida para um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.



Segundo as investigações feitas pela distrital, a menina já vinha sofrendo agressões desde janeiro. No episódio, ela teve as duas mãos e as costas queimadas com água fervendo.



O laudo de necropsia apontou que a morte da menina foi caracterizada pela síndrome de silverman ou síndrome da criança espancada, que é diagnosticada pelas lesões com cicatrizações antigas e recentes.

Lucas e Juliana também tem um filho juntos, um bebê de 3 meses que até o momento não apresentou indícios de ter sofrido violência. Segundo o delegado, o homem também agredia o irmão de Angelina, um menino de 7 anos . Ele considerava as duas crianças um entrave para o relacionamento do casal.

Publicidade

Em um novo depoimento, a mulher também alegou que tinha medo do companheiro e por este motivo nunca acionou a polícia. "Ela confessou que sabia de algumas agressões contra os filhos, mas alegava que tinha medo pois também sofria violência doméstica e que a omissão dela era por conta do relacionamento abusivo. Ela foi encaminhada pra realizar exame de corpo de delito", explicou Neto.

Ambos vão responder por tortura majorada e homicídio qualificado. Juliana com agravante por ter presenciado algumas vezes as agressões e não notificar a polícia.