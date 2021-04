37ºBPM (Resende) Google / Reprodução

Por Carolina Freitas

Publicado 19/04/2021 15:33 | Atualizado 19/04/2021 17:22

Rio - Uma menina de apenas 6 anos está em estado grave após ser brutalmente agredida nesta segunda-feira pela própria mãe e sua companheira, identificada apenas como Brenda, no município de Porto Real, no Sul Fluminense. Por causa dos ferimentos causados por socos e chutes, a menor precisou ser intubada. Ela foi encaminhada para o Hospital de Emergência de Resende.

Os nomes da mãe e da criança não foram revelados. Ainda não se sabe o que teria motivado as agressões.

Inicialmente a informação era de que a mãe da menor havia levado a filha ao hospital após ela ter sido espancada por uma mulher (Brenda). De acordo com Perry Souza, comandante do 37ª BPM (Resende), a única suposta agressora, até então, seria namorada da mãe da vítima.

Ainda segundo Perry, no entanto, as duas participaram das agressões. "Não foi só a Brenda, as duas participaram do espancamento. Foi um nível grande de barbaridade, nem os policiais conseguem olhar para a criança. Ela já está no último suspiro, conforme o relato da médica", disse o comandante.

Tanto Brenda quanto a mãe da menina já foram conduzidas à delegacia. O Conselho Tutelar também compareceu a unidade policial. As investigações continuam em andamento.