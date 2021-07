Foto de Malu, a filhote de pequeno porte morta pelo policial. - Divulgação

Publicado 20/07/2021 14:12

Rio - Um policial do civil da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) é investigado pela morte de um cachorro após uma discussão com uma artista de circo, dona do animal, na tarde desta segunda-feira, na Praça da Bandeira, na Zona Norte do Rio. O agente, Ney Cortes da Silva, efetuou disparos de arma de fogo contra Malu, um filhote de pequeno porte, que morreu na hora. As informações são da TV Globo.

Em depoimento na 18ª DP (Praça da Bandeira), o agente afirmou aos policiais da distrital que atirou pois o animal queria atacá-lo.

Testemunhas que estava no local afirmam que além de atirar contra Malu, o agente também atirou para o alto, o que assustou frequentadores da praça. O caso foi registrado como maus-tratos contra animal, com agravante de morte. Em nota, a Polícia Civil informou que a corregedoria irá apurar o caso com rigor.