Daniela Grecchi e as filhas mais velhas foram mortas a facadas - Reprodução/Facebook

Publicado 16/07/2021 09:15 | Atualizado 16/07/2021 09:25

Um homem, suspeito de matar a facadas a namorada e as duas filhas dela, de 13 e 15 anos, morreu durante um confronto com policiais militares em Caraguatatuba (SP), na noite desta quinta-feira, 15. Após o crime, no início da manhã, Júlio Cesar Cardoso, de 47, fugiu de bicicleta da casa de Daniela Grecchi, de 40 anos, com destino a uma área de mata.

Na residência das vítimas, o homem também feriu uma criança de 9 anos, a filha caçula da mulher. A menina conseguiu fugir, foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital Stella Maris. As outras vítimas morreram no local.

Os policiais iniciaram a procura por Júlio, que era funcionário da Prefeitura de Caraguatatuba, logo depois do assassinato da companheira e das meninas. Ele foi encontrado por volta das 22h perto do bairro do Getuba. O homem resistiu à ordem de prisão e entrou em confronto com os agentes. Depois, foi morto a tiros.