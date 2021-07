Cultura coreana é tema do Coreia in Rio - Divulgação

Cultura coreana é tema do Coreia in RioDivulgação

Por Juliana Pimenta

Publicado 08/07/2021 09:00 | Atualizado 08/07/2021 09:07

Rio - Começa, nesta quinta-feira, o festival 'Coreia in Rio'. Com entrada gratuita, o evento tem como principal objetivo aproximar elementos da cultura coreana ao público carioca. Sediado no Museu Naval, na Praça XV, o 'Coreia in Rio' acontece até o dia 15 de agosto e traz diversas atrações como exposição fotográfica e de caligrafias coreanas, apresentação de vestes típicas tradicionais, vídeos culturais, tour virtual, além de workshop de K-pop.

fotogaleria

Publicidade

Pesquisadora especialista em península coreana e diretora executiva da AsiaColors, corealizadora do evento, Marcelle Torres explica como a cultura coreana se tornou tão popular no Brasil nos últimos anos. "A Coreia do Sul é um país que investe e incentiva o seu setor cultural. Na década de 2000, iniciou o programa Coreia Global e mantém a diplomacia pública como um dos seus pilares de política externa. Dessa forma, promover a imagem da Coreia ao público estrangeiro por meio de eventos culturais e educacionais, filmes e músicas faz com que a Coreia do Sul ganhe adeptos e admiradores no mundo todo", expõe a pesquisadora que lista as músicas de K-Pop e os filmes 'Parasita' e Minari' como exemplo desse evasão cultural.



Novas conexões



Para Marcelle, o evento também é uma boa oportunidade para que mais pessoas conheçam elementos deste universo. "Será uma incrível descoberta para o público que não tem nenhum contato com a cultura coreana. Já tivemos essa experiência em eventos anteriores da AsiaColors e gostamos da ideia de deixar uma sementinha plantada no coração de cada visitante. Muitos, inclusive, nos relatam que conheceram e começaram a admirar países da Ásia através de nossos eventos e que estão buscando se graduar no exterior por meio de bolsas de estudo oferecidas por governos de países asiáticos", destaca a pesquisadora que adianta que o evento também é prato cheia para quem já se considera expert em cultura coreana.



"Para aqueles que amam a cultura coreana, iremos apresentar a combinação da tradição com a modernidade da Coreia do Sul, um marco do legado cultural de um país inovador que mantém suas tradições e riquezas culturais. Que os visitantes possam compreender que tais tradições também fazem parte de uma Coreia do Sul que atualmente figura como 12ª maior economia mundial, desenvolve o seu programa espacial e vem se tornando um importante player global", explica Marcelle.



Atividades



Além das exposições, o 'Coreia em Rio' traz, de quinta a domingo, diversas atividades lúdicas para o público. Uma delas é a possibilidade de trajar um hanbok, tradicional veste coreana, e aprender um pouco mais sobre a moda no país. Outra atração que promete fazer sucesso é o workshop de K-Pop, gênero musical originário da Coreia do Sul, que ganhou força no cenário musical mundial. As aulas acontecem nos dias 24 de julho e 07 de agosto, a partir das 13h.



Apesar da interação com o público, Marcelle reforça o compromisso do evento com a manutenção dos protocolos de segurança em relação à covid-19. "O Museu Naval adota medidas necessárias para que a visita ocorra de forma segura e sem aglomeração, pontos imprescindíveis para nós. O visitante tem sua temperatura corporal aferida na entrada do Museu e só pode entrar se estiver usando máscara que cubra a boca e o nariz e o uso de álcool em gel é obrigatório. O Museu foi equipado também com tapete sanitizante para desinfecção dos calçados e totem de álcool em gel", explica a pesquisadora, lembrando que a visitação só é feita mediante agendamento prévio, justamente para evitar aglomerações. Além disso, a partir de agosto, o ‘Coreia em Rio’ ganha um o tour virtual 360º, oferecendo uma outra experiência de visitação ao público.



Serviço:



Coreia in Rio

Data: de 08 de julho a 15 de agosto

Horários de visitação: das 13h às 17h (de quinta a domingo)

Entrada franca e com agendamento prévio

Local: Museu Naval (Rua Dom Manuel, 15 – Praça XV, Centro RJ)