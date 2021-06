Suspeito morre em confronto com a PM em comunidade de Niterói - Reprodução

Suspeito morre em confronto com a PM em comunidade de NiteróiReprodução

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 08:40 | Atualizado 22/06/2021 08:55

Rio - Um homem foi morto, na noite de segunda-feira, durante uma troca de tiros na comunidade da Coreia, no Fonseca, em Niterói, na Região Metropolitana. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 12º BPM (Niterói) estavam fazendo um patrulhamento na região quando quatro homens armados atiraram contra os militares. Os policiais reagiram e houve confronto.

Após a troca de tiros, um suspeito foi encontrado morto. Ainda segundo a corporação, o homem estava com um fuzil, que foi apreendido.

A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) foi acionada.