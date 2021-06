Crime em Niterói deixa um homem morto e outro ferido - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Crime em Niterói deixa um homem morto e outro feridoReginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 08/06/2021 16:34

Rio - Um homem foi morto a tiros e outro foi baleado, no início da tarde desta terça-feira (8), no interior de uma oficina no bairro do Fonseca, em Niterói. De acordo com informações iniciais, os autores dos disparos seriam dois bandidos que chegaram à loja de moto. Após o crime, a dupla conseguiu fugir. Uma das vítimas foi socorrida por populares e levada ao Hospital Estadual Azevedo Lima, a poucos metros de distância do ocorrido, já o outro ferido morreu no local. Ainda não há informações sobre a identidade das vítimas e nem o estado de saúde do baleado.



Segundo a Polícia Militar, equipes do 12º BPM (Niterói) foram acionadas para checar informações sobre duas pessoas feridas por disparos na região. O homem que morreu no local foi apontado por moradores como o dono da oficina e o baleado seria um funcionário.

Publicidade

Os militares aguardam a realização da perícia no local. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG). Até o momento, não há informações sobre a motivação e autoria do crime.

Em atualização