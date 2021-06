Virginia Fonseca - Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 19:24 | Atualizado 23/06/2021 10:02

Em um vídeo compartilhado no Youtube, a influenciadora Virgínia Fonseca mostrou sua visita à obstetra e ainda compartilhou imagens do resultado de sua cicatriz da cesárea com pouco menos de 20 dias pós-parto. A influenciadora e mãe da pequena Maria Alice, fruto do relacionamento com o cantor Zé Felipe, ficou impressionada com a perfeição da cicatriz, que foi feita por dois cirurgiões plásticos, os mesmos responsáveis por sua lipo.

"Prineo é uma espécie de adesivo que fecha o corte realizado na cirurgia. É uma tela auto-adesiva de poliéster com a proteção bacteriana de um adesivo cutâneo líquido. Segundo especialistas, com a técnica antiga, a sutura pode levar quase uma hora, já com o uso da cola, o tempo de sutura é reduzido em 75%, o que significa menos anestesia e menos riscos ao paciente. A cola cirúrgica é aplicada sobre a pele após a sutura profunda subcutânea para estancar o sangramento e facilitar a colocação da tela. Sobre ela, o cirurgião passa uma nova camada de cola, que tem ação antibacteriana e termina de selar a pele", diz Isabela Viegas, sócia da clínica JK Estética Avançada, responsável pela cicatriz e pela lipo da youtuber. "Ao contrário da sutura com fio cirúrgico, o produto dispensa curativos. A tela cai sozinha cerca de 15 dias após a cirurgia. Outra vantagem é que a paciente pode molhar a incisão logo após o procedimento, dispensando a aplicação e a consequentemente a troca de curativos sobre a linha de incisão. O tempo de uso da cola cirúrgica, me permite dizer que existe uma melhor estabilização, rapidez e cura da ferida", completa Isabela.