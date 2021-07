'A Lista de Convidados', de Lucy Foley - Divulgação

Por TÁBATA UCHÔA

Publicado 08/07/2021 08:58 | Atualizado 08/07/2021 10:15

O que pode dar errado quando um casal bem sucedido resolve realizar seu casamento em uma ilha misteriosa e afastada na costa da Irlanda? Tudo! Em "A Lista de Convidados", segundo livro da autora irlandesa Lucy Foley, que saiu no Brasil pela Intrínseca, a festa de casamento de Will e Jules acaba em assassinato. Na obra, a autora convida o leitor a descobrir não só quem matou, mas também quem morreu.

Jules tem uma carreira bem sucedida e é editora da própria revista, a "The Download"; Will é o principal astro de um programa de TV no estilo "No Limite". Os dois formam um casal praticamente perfeito e invejado por todos. Quando eles juntam família e amigos na ilha para celebrar seu casamento, o evento tem tudo para dar certo. Mas, durante uma queda de luz bem no meio da festa, um corpo é descoberto por uma garçonete e apenas uma coisa é certa: o assassino ainda está no local.

Com direito a muitas pistas falsas, bem no estilo Agatha Christie, o livro alterna entre o ponto de vista de alguns personagens cruciais para a trama e aborda temas como bullying, pornografia de vingança e depressão. O leitor acompanha tudo isso no momento presente, enquanto o casamento está sendo realizado, mas também através de flashbacks, que vão deixando mais clara a verdadeira personalidade dos personagens.

A parte final é cheia de reviravoltas que prometem pegar todo mundo de surpresa. No entanto, todas as pistas sempre estiveram lá. Ou seja, um prato cheio para os amantes dos romances policiais.