A autora Julia Quinn e, ao lado, seu pai, Steve Cotler, e a irmã, VioletReprodução

Publicado 08/07/2021 15:08

Rio - O pai e a irmã da autora Julia Quinn, da série de livros "Os Bridgertons", morreram em um trágico acidente de carro. Julia Quinn confirmou a morte nesta quinta-feira nas redes sociais. A autora lamentou a morte de Steve Cotler, de 77 anos, e Violet, de 37, que foi causada por um motorista que dirigia sob influência de álcool.

"Perdi meu pai e minha irmã porque uma empresa de catering não prendeu a carga e as sacolas de lona caíram pela rodovia. Porque um motorista não viu problema em dirigir enquanto seu nível de álcool no sangue era quase três vezes o limite legal. Perdi meu pai e não tenho minha irmã com quem posso chorar", escreveu a autora no Facebook.

Segundo o jornal "Metro", as autoridades de Utah, nos Estados Unidos, deram mais detalhes do acidente. "Uma empresa de catering perdeu sua carga de sacolas de lona na rodovia. Dois carros pararam, ou quase pararam, por causa dos escombros. Um Ford F-250 verde foi em direção ao tráfego parado e colidiu com um Toyota Prius vermelho na Califórnia. O Prius, então, atingiu um Chevy Malibu prateado".

A série de livros "Os Bridgertons" já era sucesso no Brasil e ficou ainda mais conhecida depois que ganhou uma adaptação pela Netflix.