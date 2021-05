Patricia Highsmith completaria 100 anos em janeiro de 2021 Divulgação

Publicado 22/05/2021 12:16

Rio - No ano do centenário de Patricia Highsmith, os livros "O Talentoso Ripley" e "Ripley Subterrâneo" foram relançados com projeto gráfico especial e novas traduções. A série tem um total de cinco livros e consagra Tom Ripley como um dos sociopatas mais carismáticos da literatura mundial.

O personagem foi imortalizado em aclamada adaptação cinematográfica estrelada por Matt Damon, Jude Law e Gwyneth Paltrow. Em breve, o charmoso golpista voltará às telas em produção para a TV com Andrew Scott, o padre da famosa série britânica "Fleabag", no papel de Ripley.

Considerada uma das mais importantes autoras de thrillers psicológicos de todos os tempos, Patricia Highsmith completaria 100 anos em janeiro de 2021. Admirada por expoentes da literatura brasileira como Rubem Fonseca e Caio Fernando Abreu, Highsmith tem influenciado gerações de escritores com o seu talento ao construir “heróis psicopatas”, expressão usada para tratar carinhosamente seus protagonistas.

Em "O talentoso Ripley", Highsmith apresenta Tom Ripley tentando se estabelecer em Manhattan após fugir de seu lar disfuncional. Bom de lábia, exímio imitador e piadista, praticante de furtos e pequenos golpes, ele então recebe a oportuna missão de ir à Itália para convencer Dickie Greenleaf, o filho de um rico industrial, a voltar para casa e assumir os negócios da família. Seduzido pelo estilo de vida refinado do playboy, Tom vê a relação de amizade entre os dois se complicar com a interferência de Marge, a típica boa menina americana, rica e apaixonada por Dickie. Ao perceber a rejeição do outrora amigo, ele dá vazão a seus desejos mais sombrios e rouba não só o dinheiro dele, mas também sua vida e personalidade.

A saga de golpes prossegue em "Ripley Subterrâneo" com Tom morando em uma confortável propriedade no Sul da França ao lado da esposa, Heloise, jovem herdeira de uma fortuna. Além de circular pelo jet set europeu e colher os frutos do roubo da identidade de Dickie Greenleaf, Tom administra um esquema de falsificação de quadros do pintor Derwatt, escondendo de todos que, na verdade, este está morto.

Com as pinturas originais quase todas vendidas, Tom propõe aos comparsas Jeff Constant e Ed Banbury que passem a criar obras inéditas com a ajuda do artista Bernard Tufts. O esquema parece perfeito, até que um dos compradores desconfia da falsificação e ameaça ir à polícia. Como sempre, Tom cria um plano: ele simplesmente assume a identidade de Derwatt e tenta convencer o comprador da legitimidade da peça. No entanto, o descontrole emocional de Tufts levam Tom a mais uma vez adotar medidas surpreendentes e embarcar em uma trama marcada por sangue e reviravoltas.

A Intrínseca deu início ao relançamento da obra de Patricia Highsmith com a publicação de Em águas profundas em dezembro de 2020. Ainda em 2021, a editora lançará outros três livros da série Ripley, hoje esgotados nas livrarias ou encontrados somente em edições de bolso.