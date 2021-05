Gil do Vigor lançará ’Tem que vigorar’ no mês de junho Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 13:17 | Atualizado 19/05/2021 13:30

Rio - A capa do livro "Tem que Vigorar!", do ex-BBB Gil do Vigor, foi divulgada pela Globo Livros nesta quinta-feira. A obra já está em pré-venda e tem previsão de lançamento para o mês de junho. Na terça, Gil participou de uma sessão de fotos em um estúdio de São Paulo para definir a capa do livro e celebrou as oportunidades que estão surgindo em sua vida. "Parece que estou sonhando. Nunca imaginei que poderia ter um livro sobre a minha vida", comemorou o economista.

Em "Tem que vigorar!", Gil conta seus momentos preferidos no "BBB 21", fala da infância pobre em Pernambuco e revela as dificuldades que passou na vida, como quando teve que morar na rua. Fala também dos momentos de violência do pai contra a mãe, sua relação com a fé e a igreja, de como a educação o salvou e a descoberta da sexualidade e seu processo de autoconhecimento e aceitação.

A obra conta com depoimentos de Xuxa Meneghel, dona Jacira, mãe de Gil, e Deborah Secco. Além disso, há também um dicionário de memes e bordões do economista.