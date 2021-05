'Onde Está Daisy Mason' e 'O Último Sorriso na Cidade Partida' são os primeiros lançamentos da Editora Trama Divulgação

Publicado 19/05/2021 07:00

Rio - Os fãs de thriller e fantasia ganharam um verdadeiro presente este ano. O selo Trama, da editora Ediouro, foi lançado com a promessa de trazer grandes títulos internacionais ao Brasil. Em março, chegaram às livrarias "Onde Está Daisy Maison", um thriller de Cara Hunter, autora best-seller no Reino Unido, e "O Último Sorriso na Cidade Partida", uma fantasia urbana que marca a estreia do autor australiano Luke Arnold na literatura.

"Após dois anos de intenso trabalho, é gratificante ver o projeto na rua, pronto a alçar voos altos. A Trama está construindo um catálogo fortíssimo. Não pretendemos trazer para nossos leitores um livro que seja menos que excelente", garante André Marinho, editor do Selo.

Entre os lançamentos previstos para esse ano na Trama são destaques "O Julgamento de Miracle Creek", um premiado thriller psicológico da sul-coreana Angie Kim; e "Aqueles Que Me Desejam a Morte", de Michael Koryta, cuja adaptação para as telas conta com Angelina Jolie e tem previsão de estreia para o dia 27 de maio deste ano. No futuro, o selo pretende ainda publicar obras brasileiras e criar um prêmio literário para novos autores.

A ideia para a criação do selo Trama surgiu em 2019, na Feira do Livro de Buenos Aires, quando Jorge Carneiro, presidente da Ediouro Publicações, e Trini Vergara, editora argentina, descobriram que compartilhavam da mesma vontade de investir na publicação de livros de thriller e fantasia em seus territórios.

"A Trama foi lançada no mesmo momento em que sua editora-irmã, recém-fundada em espanhol: a Trini Vergara Ediciones. Essa ideia editorial que compartilho com meus amigos e colegas da Ediouro busca estar a serviço das leitoras e leitores de entretenimento", comemora Trini Vergara.