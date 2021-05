Thays Lessa lança livro ’Perfeitamente inadequado’, coletânea de textos que incentivam a autoaceitação Divulgação

Por O Dia

Publicado 25/05/2021 15:21

Rio - Em 2017, Thays Lessa criou seu canal no Youtube com o objetivo de compartilhar um pouco do seu cotidiano, falando sobre moda e produzindo vlogs divertidos. Porém, foi com um vídeo dando dicas de como conquistar o amor-próprio que Thays atingiu a marca de 100 mil inscritos com menos de 1 ano de estreia do canal. A influenciadora, que agora conta com mais de 700 mil seguidores nas redes sociais, está lançando seu primeiro livro, "Perfeitamente Inadequado", pelo selo Outro Planeta.

fotogaleria

Publicidade

Na obra, Thays compartilha crônicas sobre aceitação e sobre a importância de se sentir confortável em sua própria pele. Para a comunicadora, as redes sociais potencializaram a prática de romantizar a vida dos outros, fazendo com que cada vez mais as pessoas ficassem presas em comparações negativas. Assim, Thays mostra a necessidade de abraçar a própria vulnerabilidade e aprender a exercitar o amor-próprio.