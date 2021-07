Coleção Histórias de Amor, da editora Nova Fronteira - Divulgação

Rio - Romance, amor, paixão, casamento e vingança são temas recorrentes na literatura. Com personagens intensos e tramas poderosas, essas obras colocam em foco muitas questões sociais e conquistam um número sem fim de leitores ao longo dos séculos. A editora Nova Fronteira fez uma seleção, disponível nas bancas e lojas digitais, com algumas das mais belas e importantes histórias de amor da literatura. Confira os títulos:

Romeu e Julieta, de William Shakespeare (Ed. Nova Fronteira. R$ 24,90) - Escrita no final do século XVI por William Shakespeare, esta peça trágica segue emocionando o público em montagens teatrais e já inspirou músicas, filmes e balés. Ambientada na Verona renascentista, gira em torno de jovens herdeiros de famílias rivais que farão de tudo para ficarem juntos, mesmo que isso signifique colocar a vida em risco.

Razão e Sentimento, de Jane Austen (Ed. Nova Fronteira. R$ 24,90) - Publicado pela primeira vez em 1811, "Razão e Sentimento", romance de Jane Austen protagonizado pelas irmãs Dashwood, tornou-se um clássico da literatura mundial. Já ganhou adaptações para o cinema e a TV. A trama conta a história das irmãs Dashwood, que depois da morte do pai, precisam deixar a mansão em que vivem. A cautelosa Elinor e a sensível Marianne vão precisar, então, lidar com as rígidas convenções sociais da época e também com os desafios do amor.

Orgulho e Preconceito, de Jane Austen (Ed. Nova Fronteira. R$ 24,90) - Publicado pela primeira vez em 1813, "Orgulho e Preconceito" conquistou o público e ganhou diversas adaptações para a TV e o cinema. Na trama, dois rapazes ricos e solteiros chegam ao condado de Hertfordshire, chamando a atenção da vizinhança. Em uma época na qual o casamento era a única forma de ascensão para as mulheres, a matriarca da família Bennet encontra ali uma oportunidade de transformar a vida de suas filhas. Culta e perspicaz, Elizabeth Bennet vê em Mr. Darcy apenas arrogância e indiferença. Será que o amor pode fazê-la mudar de ideia?

Noites Brancas, de Fiódor Dostoiévski (Ed. Nova Fronteira. R$ 24,90) - Escrito em 1848, "Noites Brancas" é um dos primeiros livros de Dostoiévski e, sem dúvida, sua obra mais romântica. Na São Petersburgo do século XIX, durante uma caminhada noturna, um jovem sonhador e solitário avista uma moça. Depois de livrá-la das garras de um sujeito mal-encarado, ele se aproxima e troca com ela algumas poucas - mas entusiasmadas - palavras. Tomado pelo encantamento, ele pede para encontrá-la outras vezes. Mas não demora até que a singela relação dos dois se depare com uma dura realidade.

O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë (Ed. Nova Fronteira. R$ 24,90) - Com uma história que fala de paixão, inveja e vingança, "O Morro dos Ventos Uivantes" é um dos maiores clássicos da literatura. Sua trama tem início quando Heathcliff, um menino órfão, é adotado pelo patriarca da família Earnshaw. Em sua casa, ele será cruelmente perseguido por Hindley, o filho mais velho de seu protetor. Por outro lado, desenvolve com Catherine, a mais jovem do clã, uma relação de cumplicidade que aos poucos se transforma em amor. Quando ela decide se casar com outra pessoa, Heathcliff abandona a casa. Anos depois, rico, retorna em busca de vingança.

Madame Bovary, de Gustave Flaubert (Ed. Nova Fronteira. R$ 24,90) - O casamento de Emma Bovary é marcado pelo tédio. Nem mesmo a maternidade pode trazer à vida da personagem a realização que ela sonhava quando mais nova. Frustrada, Emma recorre ao adultério, esperando assim preencher sua rotina com alguma emoção. Publicado pela primeira vez em 1856, "Madame Bovary" chocou a sociedade francesa com sua ousadia e colocou em xeque sua moral conservadora. No prefácio desta edição, Otto Maria Carpeaux afirma que o livro continua sendo "o mais alto exemplo do romance como obra de arte".