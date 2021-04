A iniciativa da produtora Claudina Olivêira, que divulga a produção literária da região por meio do projeto Autores e Livros da Baixada, desde 2007. Fabio Mateus

Publicado 20/04/2021 22:25

O livro "Escritas Iguaçuanas: Publicações na Cidade Perfume”, faz uma homenagem às escritoras iguaçuanas e é o primeiro catálogo da Baixada Fluminense voltado para obras de mulheres. O livro está disponível para ser baixado gratuitamente no blog Autores e Livros da Baixada: http://livrosbaixadafluminenserj.blogspot.com/2021/03/escritas-iguacuanas-esta-disponivel-em.html



A obra reúne 70 escritoras de Nova Iguaçu que publicaram ou já foram publicadas em livros. A iniciativa de criar o catálogo é da produtora Claudina Olivêira, que desde 2007, divulga a produção literária da região por meio do projeto Autores e Livros da Baixada e, mais recentemente, no projeto Poéticas de Iguassú, podcast em que apresenta biografia narrada de autores iguaçuanos.



De acordo com Olivêira, a ideia surgiu ao identificar a pouca presença de obras de autoria de mulheres em eventos da região em sua própria catalogação para seus projetos. "Eu comecei a construir um acervo de livros de autores daqui, e percebi poucas obras de mulheres. Busquei ajuda para fazer um primeiro levantamento e descobri que ainda não havia uma lista referenciada com esse recorte de gênero", conta a produtora.



No livro estão nomes como Lu Ain-Zaila, autora que traz para a cena literária o protagonismo negro, afrofuturismo, cyberfunk e ancestralidade; e Geise Gênesis, que escreve para o público infantil e adulto e transporta seus escritos péticos para a fala, por meio do Slam.



O livro também é composto por textos que analisam a cena literária de Nova Iguaçu e a presença feminina. Além da versão digital, o livro está sendo distribuído para bibliotecas públicas comunitárias e de universidades de Nova Iguaçu.

A obra foi realizada por meio do Edital de Aquisição de Bens e Serviços da Secretaria Municipal de Cultura de Nova Iguaçu, através da Lei Aldir Blanc.