Livro 'Os Quatro Compromissos' entra na lista dos mais vendidos Divulgação

Por O Dia

Publicado 31/05/2021 18:11

Rio - Vencedora do "Big Brother Brasil 21", Juliette Freire explodiu nas redes sociais e tornou-se uma das principais influenciadoras para o público jovem. Nos últimos dias, durante uma live no próprio perfil do Instagram, ela indicou "Os quatro compromissos: O livro da filosofia Tolteca", de Don Miguel Ruiz, e a obra já é uma das mais procuradas no mercado literário. Na Estante Virtual, não foi diferente: o livro ficou entre os mais vendidos de maio, ficando atrás apenas de "1984", de George Orwell.

A obra retrata a possibilidade de uma nova vida, repleta de amor e energia. O autor acredita que, para conquistar a nova vida, é preciso honrar quatro compromissos: ser impecável com a palavra, não levar nada para o lado pessoal, não tirar conclusões e sempre dar o melhor de si. A partir deste livro, você descobre a fonte de crenças autolimitantes que nos roubam alegria e criam sofrimentos desnecessários.

Publicidade

Já em terceiro lugar dos mais vendidos da Estante Virtual está o clássico "Quarto de Despejo - Diário de uma favelada", de Carolina Maria de Jesus, seguido de "Torto arado", de Itamar Vieira Junior, vencedor dos prêmios Jabuti e Oceanos 2020.