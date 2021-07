Dr. Cláudio Domênico - Leo Aversa / Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 15:50 | Atualizado 06/07/2021 15:51

Rio - Após o sucesso da live de lançamento do livro "Em suas mãos" (Ed. Intrínseca. R$ 49,90), que contou com a participação de Gilberto Gil, Margareth Dalcomo e outros convidados na primeira semana de junho, o Dr. Cláudio Domênico encerra o ciclo de debates "Saúde em suas mãos" nesta terça-feira, às 20. Desta vez, o Dr. Domênico vai conversar com a jornalista e apresentadora de TV Astrid Fontenelle no Instagram. O bate-papo poderá ser acompanhado nos perfis deles na rede social e também será transmitido no canal da Intrínseca no YouTube.

O tema do evento online será sobre como as inúmeras decisões do dia a dia afetam a nossa saúde. Este é o sexto de uma série de encontros que ocorreram desde o início de junho, sempre às terças-feiras, no canal da editora no YouTube. As conversas trataram de temas abordados pelo Dr. Domênico no livro "Em suas mãos".

Cláudio Domênico defende que é fundamental abrir mão de hábitos prejudiciais e prazeres efêmeros para alcançar uma vida longa e saudável. E as escolhas que impactam nosso bem-estar vão além da dieta e da prática regular de exercícios.

o livro Em suas mãos, o médico discorre, de forma leve e acolhedora, sobre a importância da saúde integral, plena e global. As restrições impostas pela pandemia da Covid-19 e a quarentena reforçaram a sua convicção de que é importante filtrar comportamentos.