Anderson, vocalista do grupo Molejo, nega as acusações de estupro feitas por MC Maylon Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 05/02/2021 10:45

fotogaleria Rio - A Polícia Civil está aguardando, nesta sexta-feira, as imagens de câmera de hotel onde teria acontecido estupro contra o funkeiro Maylon Douglas Pinto de Nascimento Adão, mais conhecido como MC Maylon. O jovem, de 21 anos, acusa o vocalista do grupo de pagode Molejo, Anderson Leonardo, pelo crime que teria ocorrido no dia 11 de dezembro em um motel na Estrada do Catonho, em Sulacap, Zona Oeste.

"Estou me sentindo horrível. Agora estou me sentindo mais forte para falar, com a ajuda da polícia comigo, com a minha família, amigos e seguidores me dando palavras de força. Sou homossexual e minha mãe me apoia em tudo, na causa LGBT. Minha mãe tentou ir atrás dele para ele pagar os meus exames. Eu tinha um sonho de casar virgem e o Anderson acabou com esse meu sonho", desabafou.

"Entrei em depressão por causa disso, tentei me suicidar duas vezes, minha mãe que não deixou. Eu só ficava dentro de um quarto escuro. Isso tudo causado por um cara que eu chamava de pai, de padrinho", completou.

Segundo familiares de Maycon, ele conheceu Anderson há cerca de sete meses e fazia participações em seus shows em troca da divulgação de seu trabalho. A admiração pelo trabalho do vocalista do Molejo foi tamanha, que o jovem chegou a fazer uma tatuagem com o rosto do cantor em seu antebraço.



"Eu não esperava isso de um cara que eu chamava de pai e até tatuei ele no meu braço, nunca pensei que ele ia fazer isso comigo. Eu estava com ele há uns sete meses, fazendo show direto, tudo isso sem receber um real dele, era só tudo na amizade, no carinho de um pai e filho. Minha família levava bolo para ele", contou.

Em nota, Anderson Leonardo negou as acusações e disse que foi surpreendido.



"O Cantor [Anderson Leonardo] foi surpreendido, assim como todos, com o que foi veiculado na imprensa na data de hoje, não tendo qualquer conhecimento acerca do publicado em redes sociais ou mesmo em sede policial, vez que não foi intimado para prestar quaisquer informações, pelo que, não teve nem mesmo ciência do que consta do registro de ocorrência.



Esclarece ainda que lamenta profundamente as declarações envolvendo seu nome, refutando qualquer ato de violência contra quem quer que seja, negando categoricamente à acusação completamente falsa de agressão sexual feita em seu desfavor.



Ressalta, outrossim, que em mais de 30 anos de vida pública, jamais tivera seu nome ligado a qualquer ato criminoso ou que viesse a desabonar ou macular a sua imagem e carreira, seja de sua vida profissional ou pessoal.



Informa também que conhece a suposta vítima, mas jamais praticou os atos veiculados na imprensa, inclusive, tem conhecimento que a suposta vítima já esteve presente em diversas apresentações artísticas do Cantor, em ocasiões posteriores à falaciosa alegação, o que demonstra, claramente, que a narrativa publicada nunca ocorreu.



Assim, o cantor esclarece, por meio de sua assessoria, que os fatos publicados não são verdadeiros, repudiando veementemente os profissionais que praticam o jornalismo inverídico, sensacionalista e desarrazoado".