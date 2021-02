Anderson Leonardo e MC Maylon Reprodução

Por O Dia

Publicado 18/02/2021 18:33 | Atualizado 18/02/2021 19:38

Áudios e prints de supostas conversas entre Mc Maylon e alguns amigos vazaram nas redes sociais nesta quinta-feira (18) e em uma das publicações, Maycon Douglas Porto do Nascimento Adão revela detalhes de uma relação sexual. O rapaz, que acusa Anderson do Molejo de estupro, deixa claro que não é mais 'virgem', ao contrário que alegou na queixa policial que fez contra o cantor.

"Ih. Dei horrores, ontem no hotel. Só guindaste para me tirar de cima. Foi muito bom e eu fico até nervosa. Delícia. Hoje tem de novo, amanhã também e depois de amanhã também", fala Maylon nos áudios. Em vários prints, ele insinua que namoro um pagodeiro famoso há um tempo e uma pessoas pergunta o motivo do relacionamento não ser assumido. "A gente não assumi porque escondidinho é mais gostosinho. Assim que é bom, tudo no sigilo", completou.

Publicidade

fotogaleria

Mylon acusa Anderson de estupro e revelou que o crime aconteceu na madrugada do dia 11 de dezembro, dentro de um motel na Estrada do Catonho, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio. O vocalista do Molejo nega as acusações criminosas e acusa Maylon e mãe Jupira de tentativa de extorsão, mas o cantor e dançarino sempre disse que não queria dinheiro ao denunciar Anderson.

Publicidade

“Só quero que ele vá para a cadeia. E quero mostrar meu caráter e minha dignidade. Irei a dois proctologistas para ter dois laudos que comprovam que eu era virgem. A máscara dele vai cair. Nunca senti atração por ele”, revelou recentemente.

Jornalista, Betoh Cascardo, que entrevistou Anderson Leonardo logo após o depoimento na 33ª DP (Realengo), quando o cantor assumiu ter mantido relações sexuais com Mc Maylon, de forma consensual, foi quem divulgou os áudios e prints, que são de um mês antes da data do suposto estupro.

Publicidade