Jovem acusa o cantor Anderson Leonardo, do grupo Molejo, de estupro Reginaldo Pimenta

Por Thuanny Dossares

Publicado 04/02/2021 20:07

Rio - "Entrei em depressão por causa disso, tentei me suicidar duas vezes, minha mãe que não deixou. Eu só ficava dentro de um quarto escuro. Isso tudo causado por um cara que eu chamava de pai, de padrinho". Foi assim que Maycon Douglas Pinto do Nascimento, o MC Maylon, de 21 anos, diz ter se sentido depois de, segundo ele, ter sido estuprado pelo vocalista do grupo Molejo, Anderson Leonardo, na madrugada do dia 11 de dezembro. O suposto crime teria sido cometido dentro do quarto de um motel, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio.



No final da manhã desta quinta-feira, MC Maylon foi até a 33ª DP (Realengo), que investiga o caso, para contar a polícia os detalhes do suposto crime. Foram aproximadamente cinco horas de depoimento, ao lado de sua mãe, Jupira Pinto do Nascimento, relembrando os momentos de horror que ele afirma ter passado. O jovem declarou que era virgem até o episódio.



"Estou me sentindo horrível (após horas de depoimento). Agora estou me sentindo mais forte para falar, com a ajuda da polícia comigo, com a minha família, amigos e seguidores me dando palavras de força. Sou homossexual e minha mãe me apoia em tudo, na causa LGBT. Minha mãe tentou ir atrás dele para ele pagar os meus exames. Eu tinha um sonho de casar virgem e o Anderson acabou com esse meu sonho", desabafou.



Segundo familiares de Maycon, ele conheceu Anderson há cerca de sete meses e fazia participações em seus shows em troca da divulgação de seu trabalho. A admiração pelo trabalho do vocalista do Molejo foi tamanha, que o jovem chegou a fazer uma tatuagem com o rosto do cantor em seu antebraço.



"Eu não esperava isso de um cara que eu chamava de pai e até tatuei ele no meu braço, nunca pensei que ele ia fazer isso comigo. Eu estava com ele há uns sete meses, fazendo show direto, tudo isso sem receber um real dele, era só tudo na amizade, no carinho de um pai e filho. Minha família levava bolo para ele", contou.



A mãe do rapaz esteve com ele na delegacia e também narrou à polícia a relação que a família tinha com Anderson Leonardo. Ela garante que depois que o filho contou o que teria acontecido, ela procurou o pagodeiro.



"Eu o procurei para ele pagar os exames, mas ele não me deu resposta. Conversei com ele, que disse que ia ver o que ia fazer e até hoje não tive resposta dele. Eu queria muito pedir paras as mães que têm filho homossexual que conversem mais com seus filhos, que apoiem eles. Não tem sido fácil. É muito mais fácil uma mulher denunciar quando sofre um estupro, homem é mais difícil, homossexual é mais difícil. Temos que ter voz, temos que falar, não podemos nos calar. Quando a gente fala a verdade, a justiça vem", disse Jupira.



Tristeza de MC Maylon atingiu toda família



A família de MC Maylon levou 11 dias para descobrir o que aconteceu. De acordo com seu padrasto, o cozinheiro Cosme Castro, a descoberta só aconteceu após a mãe do funkeiro ter uma visão, às vésperas do Natal.



"A entidade da minha esposa incorporou nela e falou: 'fala com o menino, que ele não está bem'. A gente já vinha percebendo que ele estava estranho desde a reunião com o Anderson, não queria mais sair do quarto. Quando a minha esposa confrontou ele, ele contou tudo que aconteceu", disse o padrasto.



O cozinheiro conta que levou tempo até o enteado ter coragem de procurar ajuda médica e a polícia. Para Cosme, o que mais dói são os questionamentos das pessoas do porquê Maycon ter demorado a contar o ocorrido às autoridades.

"As pessoas falam 'por que levou esse tempo todo?' E ainda duvidam também, de como ele, daquele tamanho, sendo homem também, permitiu que tudo acontecesse. Mas ele é bobo. Crio o Maycon desde os seis anos dele, e ele sempre foi carinhoso, quieto e de não reagir. Ele é uma pessoa que se a gente der um grito com ele, ele já trava todo", falou Cosme.

Os familiares de MC Maylon afirmam que não querem dinheiro de Anderson Leonardo. A irmã do jovem, Agatha Nascimento, revela que a família toda tem sofrido com o caso. "Ver ele sofrendo dói na gente, a gente ficou doente junto. A minha avó também acabou ficando muito mal. A minha mãe tem sido muito guerreira também. Não foi fácil ela ouvir do filho que ele foi estuprado, ninguém quer isso para um filho".

Anderson Leonardo foi intimado a depor nesta sexta-feira.