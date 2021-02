Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, após prestar depoimento Luciano Belford / Agência O DIA

Por Natasha Amaral

Publicado 08/02/2021 18:17 | Atualizado 08/02/2021 18:32

Rio - A Polícia Civil do Rio confirmou, na tarde desta segunda-feira, que encontrou sangue e esperma nas roupas de Maycon Douglas Pinto do Nascimento Adão, de 21 anos, conhecido como MC Maylon. O cantor e dançarino acusa o vocalista do grupo Molejo, Anderson Leonardo, de estupro

De acordo com a denúncia do funkeiro, o crime teria acontecido em dezembro de 2020. Maylon afirma que Anderson supostamente teria marcado uma reunião, mas em vez de ir para algum local onde os dois pudessem fazer uma refeição e conversar sobre trabalho, o cantor o teria o levado para um motel chamado Queen, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio.

A vítima explicou que não denunciou Anderson na época dos fatos, por vários motivos, dentre eles o fato de ter ficado com medo de retaliações, pois afirmou que o músico teria muito conhecimento em meio à criminosos. O jovem informou também que teve medo de noticiar no seu meio social e familiar, por ser visto como um oportunista e não acreditarem em sua narrativa.

Segundo o delegado Reginaldo Guilherme, titular da 33ª DP (Realengo), funcionários do motel Queen vão prestar depoimento nesta terça-feira (9). A expectativa é que o gerente do estabelecimento entregue a polícia as imagens de câmeras de segurança do local.

Vocalista diz estar sendo chantageado



Anderson confirmou que teve relação sexual com o funkeiro, de maneira consentida e que, desde então, passou a ser chantageado pelo jovem e sua mãe, Jupira Nascimento.



Segundo Anderson, ele realmente foi ao motel acompanhado de MC Maylon em dezembro. Ele afirma que essa teria sido a primeira e única vez que ele teve relação sexual com o funkeiro, que já conhecia há cerca de oito meses.



"Aconteceu tudo de forma consensual, foi tudo permitido. Essa acusação de estupro eu nego. Meu depoimento já foi dado aqui para todas as autoridades, onde serão apuradas todas as verdades. E a verdade é que aconteceu, sim, uma coisa entre eu e ele, mas tudo permitido de ambos os lados", afirmou o vocalista do Molejo. Em depoimento na sexta-feira (5) , Anderson confirmou que teve relação sexual com o funkeiro, de maneira consentida e que, desde então, passou a ser chantageado pelo jovem e sua mãe, Jupira Nascimento.Segundo Anderson, ele realmente foi ao motel acompanhado de MC Maylon em dezembro. Ele afirma que essa teria sido a primeira e única vez que ele teve relação sexual com o funkeiro, que já conhecia há cerca de oito meses."Aconteceu tudo de forma consensual, foi tudo permitido. Essa acusação de estupro eu nego. Meu depoimento já foi dado aqui para todas as autoridades, onde serão apuradas todas as verdades. E a verdade é que aconteceu, sim, uma coisa entre eu e ele, mas tudo permitido de ambos os lados", afirmou o vocalista do Molejo.

Questionado se a mãe de Maylon será investigada por extorsão, o delegado Reginaldo Guilherme negou.