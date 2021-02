Anderson Leonardo prestou depoimento sobre suposta acusação de estupro Luciano Belford / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 21:47

Rio - Riane Oliveira, irmã de Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, prestou depoimento ao delegado Reginaldo Guilherme, titular da 33ª DP (Realengo), na tarde desta quarta-feira, e contou que Maycon Douglas Porto do Nascimento Adão, o MC Maylon, não demonstrou ter sido vítima de estupro.



Em depoimento, a irmã do cantor contou que horas após o suposto crime, ainda na noite do dia 11 de dezembro de 2020, ela e Maycon estiveram em uma casa de shows na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. Segundo Riane, Maycon teria dançado bastante e até agachado durante as músicas, sem demonstrar nenhum desconforto ou tristeza.

Publicidade

Segundo a denúncia do funkeiro, o crime teria acontecido na madrugada do dia 11 de dezembro. Maycon afirma que Anderson supostamente teria marcado uma reunião mas, em vez de ir para algum local onde os dois pudessem fazer uma refeição e conversar sobre trabalho, o cantor o teria o levado para o motel.

Funcionários não relataram anormalidade no motel

Publicidade

De acordo com o gerente, o motel possui uma rotina de inspeção e que nenhuma anormalidade foi detectada e informada à gerência no dia, tais como aparelhos e objetos quebrados, falta de equipamentos ou mancha de sangue pela roupa de cama.

Publicidade

A camareira do local também contou que, ao fazer a conferência dos objetos do quarto usado por Anderson e Maycon, não foi encontrada nenhuma alteração no local. Ela ainda informou que se fosse encontrada mancha de sangue, mesmo que pequena, na roupa de cama e nas dependências do quarto, a informação seria lançada no relatório – o que não aconteceu.

Vocalista confirma relação e diz estar sendo chantageado

Publicidade

Em depoimento na sexta-feira (5) , Anderson confirmou que teve relação sexual com o funkeiro, de maneira consentida e que, desde então, passou a ser chantageado pelo jovem e sua mãe, Jupira Nascimento.

Segundo Anderson, ele realmente foi ao motel acompanhado de MC Maycon em dezembro. Ele afirma que essa teria sido a primeira e única vez que ele teve relação sexual com o funkeiro, que já conhecia há cerca de oito meses.

Publicidade

"Aconteceu tudo de forma consensual, foi tudo permitido. Essa acusação de estupro eu nego. Meu depoimento já foi dado aqui para todas as autoridades, onde serão apuradas todas as verdades. E a verdade é que aconteceu, sim, uma coisa entre eu e ele, mas tudo permitido de ambos os lados", afirmou o vocalista do Molejo.