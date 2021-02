Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, após prestar depoimento Luciano Belford/Agência O Dia

Por Natasha Amaral

Publicado 09/02/2021 19:58

Rio - Funcionários do motel Queen, em Sulacap, na Zona Oeste do Rio, prestaram depoimentos na 33ª DP (Realengo) , na tarde desta terça-feira, sobre o caso do Maycon Douglas Pinto do Nascimento Adão, de 21 anos, conhecido como MC Maylon, que acusa o vocalista do grupo Molejo, Anderson Leonardo, de estupro. Durante o depoimento, o gerente do estabelecimento confirmou que Anderson deu entrada no motel na madrugada do dia 11 de dezembro, mas contou que as imagens das câmeras de segurança foram sobrepostas por novas imagens.

De acordo com o gerente, o motel possui uma rotina de inspeção e que nenhuma anormalidade foi detectada e informada à gerência no dia, tais como aparelhos e objetos quebrados, falta de equipamentos ou mancha de sangue pela roupa de cama.

A camareira do local também contou que, ao fazer a conferência dos objetos do quarto usado por Anderson e Maycon, não foi encontrada nenhuma alteração no local. Ela ainda informou que se fosse encontrada mancha de sangue, mesmo que pequena, na roupa de cama e nas dependências do quarto, a informação seria lançada no relatório – o que não aconteceu.

Questionada se gritos ou pedidos de socorro foram percebidos, a funcionária negou. Outras testemunhas serão ouvidas durante a semana, a irmã do cantor, Riana, também vai ser ouvida pela polícia. O depoimento dela está previsto para quarta-feira (10).

Segundo a denúncia do funkeiro, o crime teria acontecido no dia 11 de dezembro de 2020. Maycon afirma que Anderson supostamente teria marcado uma reunião mas, em vez de ir para algum local onde os dois pudessem fazer uma refeição e conversar sobre trabalho, o cantor o teria o levado para o motel.

Vocalista diz estar sendo chantageado