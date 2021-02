Por O Dia

Rio - Os funcionários do motel Queen, em Sulacap, Zona Norte do Rio, são aguardados na 33ª DP (Realengo), na tarde desta terça-feira, para prestarem depoimentos sobre o caso do Maycon Douglas Pinto do Nascimento Adão, de 21 anos, conhecido como MC Maylon, que acusa o vocalista do grupo Molejo, Anderson Leonardo, de estupro . A expectativa é que o gerente do local entregue as câmeras de segurança do local.