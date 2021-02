Anderson Leonardo e MC Maylon Reprodução

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 11:54 | Atualizado 13/02/2021 12:16

Rio - O jovem de 21 anos que acusa o cantor Anderson, do Molejo, de estupro vai falar pela primeira vez na televisão sobre o assunto. Maylon vai participar do "Domingo Espetacular", na Record. "Eu fui [estuprado], porque a palavra não é não. Ele me agrediu, ele me bateu", garantiu ao programa.

Maylon também negou ter extorquido Anderson. "Eu só queria que ele pagasse meus exames, porque eu sabia que denunciando ele, isso tudo ia acontecer na minha vida. Eu não tenho mais vida!", disse o rapaz, que também afirmou que não teria feito a denúncia se tivesse recebido ajuda. "Minha índole não é essa", afirmou.

Em depoimento à polícia, Anderson afirmou que a relação com o rapaz foi consentida. Em uma live, o pagodeiro também falou sobre o assunto. "Comi? Comi. Estuprei? Não. Comi, com consenso. O viad* estava colocando cada roupa colorida, aquele 'bagão' na frente, grande para ca*****, e com o maior bundão. Eu falei: 'Compadre, vou botar no c* dele logo para acabar com essa po***. Botei no c* dele. Pensei que estava até apaixonado pelo c* dele. Mas depois que comi o c* dele, com consentimento, normal", disse.