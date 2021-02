MC Maylon e Anderson, vocalista do grupo Molejo Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 04/02/2021 12:15 | Atualizado 04/02/2021 12:24

Rio - Maycon Douglas Pinto de Nascimento Adão, de 21 anos, mais conhecido como MC Maylon, vai à 33ª Delegacia de Polícia (Realengo) nesta quinta-feira levar as provas de que sofreu um estupro. Maylon acusa o cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, pelo crime.

"Vou levar o sabonete do hotel e a cueca suja com sangue e esperma dele. Também vou fazer exame de corpo de delito hoje", disse o jovem à revista "Quem".

MC Maylon tem uma tatuagem no antebraço com o rosto de Anderson e afirmou ter sido levado a um motel contra a sua vontade. Ele teria sido atraído ao local para uma reunião sigilosa sobre sua carreira. "Está muito doloroso mesmo, não esperava ele ter feito isso, era um homem que eu chamava de pai, tatuei o rosto dele no meu braço. E ele fez esse ato de vandalismo".

Maylon garantiu que era virgem na época em que aconteceu o suposto abuso. "Fiquei muito surpreso porque quando chegou no hotel, ele desligou meu telefone. E me enganou. Eu tinha o sonho de estourar. Sou cantor e dançarino. Ele me jogou na cama, tirou minha roupa, me chamou de viado (sic). Poderia ter agredido ele, mas como fazer isso com um cara que eu amava e considerava meu pai? Me travei na hora e tomei um choque. Ele me bateu muito, deu tapas na cara, empurrões. Foram trinta minutos tentando me penetrar e começou a sair sangue. Ele falava: 'pode gritar'", disse.

Maylon contou à revista que, desde o dia do crime, parou de usar maquiagem. "Me calei, comecei a entrar em depressão e minha mãe viu que meu comportamento tinha mudado. Sou gay e fiz um trato com minha mãe e Deus que só queria me doar para alguém que me amasse de verdade. Eu era virgem e o Anderson destruiu o sonho da minha carreira e da minha dignidade. Não sou maluco de acusar não tendo prova", garantiu o rapaz, que afirmou estar recebendo ameaças anônimas de amigos de Anderson.

"Os amigos dele estão me ameaçando muito, mandando mensagens, dizendo que quero me promover. Só quero mostrar meu caráter e minha dignidade. Não quero dinheiro. Minha virgindade não vai voltar para o lugar".

O jovem também contou que conheceu Anderson há cinco meses. "Ia na resenha do futebol dele em Jacarepaguá. Comecei a frequentar e um amigo meu, que tem idade, me apresentou ao Anderson e falou: 'dá uma chance para ele, ele é cantor'. Ele então virou o meu padrinho no mundo artístico, disse para mim que 'só faltava um tapa no bumbum'. Fui pegando confiança nele e ele em mim, a gente era muito amigo".

O rapaz também contou à "Quem" que tinha o sonho de se casar virgem. "Tinha o sonho de me casar virgem. Estou indo até para o proctologista para comprovar o estupro. Não acreditam que eu era virgem. Não denunciei antes porque sabia com quem o Anderson andava e porque queria cuidar da minha saúde. Ele fez tudo sem camisinha, então fiz exames de HIV e HPV. Tentei me matar duas vezes. Ele me estuprou e me abandonou de madrugada na rua", lamentou.